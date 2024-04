Serie A: Inter al match point per la seconda stella

agenzia

Continua la corsa Champions per Bologna, Roma e Atalanta

ROMA, 19 APR – Il derby Milan-Inter di lunedì prossimo può già regalare a nerazzurri la seconda stella e secondo gli esperti questo sembra una spinta sufficiente per vedere favoriti per la vittoria i nerazzurri a 1,95 contro il 3,75 de rossoneri mentre si scende a 3,50 per il pareggio. L’Inter che ha una striscia aperta di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni contro i cugini, punta ancora su Lautaro Martinez, dato come primo marcatore a 5,50, per mettere il timbro finale sulla stagione. Poche ore prima, all’Olimpico, la Roma ospita il Bologna in un match decisivo per la corsa alla Champions. Capitolini avanti nelle quote a 2,30 contro il 3,25 felsineo mentre il pareggio è dato a 3,00. Nelle altre partite del 33/o turno che si giocano tra domani e domenica, l’Atalanta, vittoria a 1,85, parte favorita nel derby lombardo contro il Monza, offerto a 4,00. Favorita anche la Fiorentina, tre punti a 1,67, contro una Salernitana che vuole chiudere in bellezza la stagione, trionfo dato a 5,00. Il Napoli, vincente a 1,67, vuole tenere accese le speranze europee a Empoli, a 4,75, mentre nel derby del Triveneto, il Verona a 2,50 è leggermente favorito sull’Udinese, in quota a 3,00.

