Serie A: Inter è crisi vera, la Juve vince in 10

Bianconeri tornano quarti, vincono anche Fiorentina e Milan

ROMA, 27 APR – Colpo grosso della Roma a San Siro. L’Inter crolla in casa e regala un assist scudetto al Napoli. La crisi nerazzurra, sulla strada della temibile sfida con la macchina da gol del Barcellona, mette pepe a un finale di stagione elettrizzante. La Roma rimane in scia per i posti in Europa, aspetta i posticipi di Bologna e Lazio, mantiene inalterato il vantaggio sulla Fiorentina che supera con un po’ di fatica finale l’Empoli. Al quarto posto sale provvisoriamente la Juve, in dieci un tempo per una follia di Yildiz, con una facile successo sul Monza, sempre più vicino alla serie B. Sull’onda del derby vinto il Milan passa a Venezia, ma le speranze d’Europa rimangono legate alla finale di Coppa Italia. Il Como certifica la sua salvezza in anticipo col successo di misura sul Genoa. Su tutti i campi emozionante e partecipato minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, a San Siro col sottofondo suggestivo di ‘Mission’ di Morricone. Tre indizi fanno una prova: dopo i ko con Bologna e Milan arriva anche quello, molto pesante per i suoi effetti, con la Roma. Decide un gol del ritrovato Soulè, schierato nel centrocampo a cinque con abilità da Ranieri, ma gli ospiti hanno molte occasioni per raddoppiare. Non perde un colpo la Fiorentina che dopo tre anni batte l’Empoli inguaiandola nella volata salvezza. Una proiezione non contrastata di Adli e una ‘bicicletta’ di Mandragora mettono in cassaforte il successo sull’Empoli che ritorna in partita con Fazzini e si rende pericoloso con Kobalenko. Ora i viola si preparano alla sfida di domenica in casa della Roma. Un gol a freddo di Pulisic taglia le gambe al Venezia e consente al Milan di sfruttare la scia del derby di Coppa Italia rimanendo comunque nona a distanza perche’ Juve, Roma e Fiorentina vincono. Il Como eguaglia il suo record di quattro vittorie di fila, come 73 anni, nel giorno in cui certifica la sua matematica salvezza. Cio’ avviene grazie al successo di misura sul Genoa, da tempo forse troppo tranquillo, con un gol di Strefezza su assist del veterano Cutrone dopo che i liguri avevano colpito un palo con Anahor. Festa meritata per Fabregas e il suo gruppo che ha ora nel mirino il decimo posto.

