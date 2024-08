Serie A: Inter e Milan cercano il primo scatto da tre punti

agenzia

Lautaro mai in gol con il Genoa, attesa per l'esordio di Morata

ROMA, 16 AGO – La Serie A riparte nel fine settimana con l’Inter, campione d’Italia in carica, nel ruolo della lepre. Saranno proprio i nerazzurri a dare il via alla stagione 2024-’25 da Marassi dove, sabato pomeriggio, sfidano il Genoa. Secondo gli esperti Sisal quello dell’Inter sarà un esordio da tre punti, offerto a 1,50, contro il 6,50 del Grifone, mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Lautaro Martinez, che ai rossoblù non ha mai segnato, come primo marcatore si gioca a 3,70. Sogna di presentarsi al meglio ai suoi tifosi anche Mehdi Taremi, a segno 2,75. Gilardino spera che Junior Messias, nel tabellino dei marcatori a 5,00, senta aria di derby. Sempre sabato, ma in serata a San Siro, esordisce anche il Milan di Paulo Fonseca, ospitando il Torino. I rossoneri, per gli esperti Sisal, dovrebbero iniziare con il piede giusto visto che la vittoria è in quota a 1,62 rispetto al 5,50 dei ragazzi di Vanoli con il pareggio a 3,75. Il Toro non espugna lo stadio del Milan, in Serie A, da 39 anni. C’é attesa per l’esordio di Alvaro Morata. La prima rete in rossonero del bomber spagnolo – che contro il Torino ha all’attivo due reti e tre assist con la maglia della Juventus – è data a 2,50.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA