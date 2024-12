Serie A: Juventus-Fiorentina 2-2

agenzia

Bianconeri raggiunti al 42' st da Sottil. Doppietta di K. Thuram

ROMA, 29 DIC – La Juventus continua a collezionare pareggi e lo fa, per 2-2, anche all’Allianz contro la Fiorentina al termine di una partita che sembrava già vinta, perché il secondo gol viola è arrivato, con Sottil, al 42′ della ripresa. In precedenza la Juve era andata in vantaggio con la prima rete in bianconero di Khephren Thuram, la Viola aveva pareggiato con gol del grande ex Moise Kean, ora a quota 11 nella classifica dei marcatori. Ancora Thuram II aveva riportato in vantaggio la Juve, ma alla fine Sottil, su assist di Kean aveva sancito la parità.

