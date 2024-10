agenzia

Decisivo l'autogol di Gila

TORINO, 19 OTT – Juventus-Lazio 1-0 in un anticipo della ottava giornata del campionato di Serie A. A metà del primo tempo espulso Romagnoli dopo on field review e biancocelesti in 10. A favore dei bianconeri decisivo l’autogol di Gila (85′).

