Serie A: Juventus-Parma 2-0

agenzia

David e Vlahovic (prima fischiato, poi osannato) subito a segno

ROMA, 24 AGO – David più Vlahovic, proprio come nell’amichevole contro l’Atalanta. Con il Parma, però, c’erano in palio i tre punti e la Juve non stecca: il 2-0 casalingo vale i primi tre punti e gli applausi di uno Stadium gremito, che prima fischia e poi osanna il serbo. L’unica macchia è l’espulsione di Cambiaso, protagonista di un colpo proibito a Lovik a 7′ dalla fine con il risultato ancora in bilico. Per il Parma Cuesta parte con il 3-5-2 dove Almqvist-Pellegrino è il tandem d’attacco e la manovra a centrocampo è affidata a Bernabè. E i gialloblu del 30enne spagnolo dimostrano subito coraggio, creando la prima occasione già al 4′ con il destro di Lovik. Ora serviranno altri test per capirne di più.

