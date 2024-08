Serie A: la Juve aspetta la Roma per tentare la fuga

agenzia

La Lazio riceve il Milan, entrambe a caccia di riscatto

ROMA, 30 AGO – La terza giornata di Serie A manda in scena due grandi classiche del campionato come Juventus-Roma e Lazio-Milan. Allo Stadium, gli esperti Sisal vedano la Juventus favoritissima a 1,72 contro il 4,75 della Roma mentre il pareggio è offerto a 3,60. Dusan Vlahovic, primo marcatore a 4,10, vuole lanciare la Juve. Sul lato Roma potrebbe essere la notte di Matias Soulé, gol o assist a 3,15, mentre Artem Dvobyk, a segno a 3,50, cerca la prima gioia con la maglia giallorossa. All’Olimpico, va in scena la sfida tra due squadre in cerca di riscatto. Secondo gli esperti Sisal i rossoneri partono favoriti a 2,40 rispetto al 3,00 dei padroni di casa con il pareggio a 3,25. Sfida aperta e divertente dove la Combo Goal + Over 2,5, a 2,05, non è da escludere. Potrebbe essere la notte dei bomber a cominciare dal Taty Castellanos, in gol a 3,00, ma anche del capitano laziale Mattia Zaccagni, nel tabellino dei marcatori a 4,00. Nelle file milaniste, in attesa di capire se verrà convocato l’ex romanista Tammy Abraham, Rafa Leão deve dare un segnale forte ai suoi compagni: la rete del 10 rossonero è offerta a 3,00.

