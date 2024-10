Serie A: la Lazio batte il Genoa, pari tra Monza e Venezia

agenzia

I biancocelesti al quinto posto, liguri e veneti sempre più giù

ROMA, 27 OTT – La Lazio batte 3-0 il Genoa mentre Monza e Venezia pareggiano 2-2 negli incontri delle 15 della nona giornata di campionato. I gol di Noslin, Pedro e Vecino, consentono ai biancazzurri il ritorno alla vittoria dopo il ko con la Juve e un approdo al quinto posto in classifica. Per i rossoblù di Gilardino, quella all’Olimpico è la quinta sconfitta stagionale, che li lascia al terz’ultimo posto. Penultimo è il Venezia (ma con gli stessi 5 punti del Lecce), due volte in vantaggio a Monza, con Ellertsson e Svoboda, e altrettante raggiunto dalle reti di che realizza il vantaggio dei sardi. La risposta del Monza arriva con un diagonale di Kyriakopoulos e Djuric, tutto nel primo tempo.

