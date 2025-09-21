Serie A, la Roma vince il derby con la Lazio e agguanta il Milan. Fiorentina in crisi

La quarta giornata

Il Como si impone in rimonta, scatto Atalanta che stravince a Torino. Nel posticipo l'Inter vince 2 a 1 sul Sassuoll

La quarta giornata di Serie A, in attesa dell’esito di Inter-Sassuolo (stasera, l’inter conduce 1 a zero all’intervallo e poi vince 2 a 1) e di Napoli-Pisa (domani alle 20.45) ha consolidato alcune certezze e aperto nuovi scenari, ridisegnando in parte la classifica e mettendo in luce le difficoltà di alcune grandi. Il derby della Capitale ha visto prevalere la Roma che, nonostante una prestazione di sofferenza, è riuscita a strappare una vittoria preziosa contro una Lazio apparsa spenta e poco incisiva. Il gol decisivo è arrivato da Lorenzo Pellegrini, ripescato dalla panchina da Gasperini, che ha riscattato un periodo difficile e ha riportato i giallorossi al successo dopo il flop con il Torino. Per la Lazio di Sarri, invece, è la terza sconfitta in quattro gare, un segnale d’allarme che fa suonare l’allarme tra i tifosi. La Roma, con questa vittoria, si è portata a pari punti con il Milan, protagonista di una vera e propria goleada a Udine, e con il Napoli, che scenderà in campo nel posticipo.

Crollo Fiorentina e conferme sorprendenti

Mentre alcune squadre si risollevano, altre sprofondano in una crisi sempre più profonda. È il caso della Fiorentina, che ha subito una clamorosa rimonta in casa contro un convincente Como. I viola, dopo essere passati in vantaggio, si sono fatti superare nel finale, una sconfitta che ha scatenato la rabbia dei tifosi e che li ha fatti scivolare nella parte bassa della classifica. Per il Como, invece, la vittoria è un’ulteriore conferma delle proprie ambizioni.

Anche il Torino di Baroni ha vissuto un’altra giornata da dimenticare, travolto in casa da un’Atalanta reattiva e aggressiva. I granata, apparsi fragili e senza idee, hanno subito un pesante 3-0 che ha messo a nudo le lacune della squadra. L’Atalanta, al contrario, ha ritrovato fiducia e la vittoria dopo la debacle parigina, dimostrando di essere una squadra in grado di reagire e di lottare per le posizioni di vertice.