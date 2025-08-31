agenzia
Serie A: Lazio-Verona 4-0
Apre Guendouzi, chiude Dia
ROMA, 31 AGO – Lazio-Verona 4-0 Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic (40′ st Hysaj) , Gila, Provstgaard, Nuno Tavares (21′ st Pellegrini), Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (33′ st Belahyane), Cancellieri, Castellanos (33′ st Dia), Zaccagni (21′ st Pedro). (35 Mandas, 55 Furlanetto, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 26 Basic, 14 Noslin). All. Sarri Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Ebosse (1′ st Frese), Cham (1′ st Bella Kotchap), Serdar, Bernede (25′ st Belghali), Harroui (1′ st Elmusrati), Bradaric; Giovane, Sarr (33′ st Mosquera). (34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 36 Niasse, 72 Ajayi, 90 Vermesan). All. Zanetti Arbitro: Crezzini di Siena Reti: nel pt 3′ Guendouzi, 10 ‘ Zaccagni, 41′ Castellanos; nel st 37’ Dia. Angoli: 8 a 1 per la Lazio Recupero: 1 ‘e 2’ Ammoniti: nessuno Spettatori: circa 40mila