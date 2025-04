Serie A: Lecce-Como 0-3

agenzia

Doppietta di Diao e rete di Goldaniga, i giallorossi affondano

ROMA, 19 APR – Il Como vince 3-0 a Lecce in un anticipo della 33/a giornata di serie A, con le reti di Diao nel primo tempo e di Goldaniga e ancora Diao nel finale della ripresa. Grazie al successo al Via del Mare, il terzo di fila in campionato, i lariani di Cesc Fabregas sono più che tranquilli in classifica, mentre i giallorossi – da dieci gare senza vittorie – restano fermi a 26 punti, che valgono al momento il quart’ultimo posto.

