agenzia

Decisivo il gol di Marusic nel finale

ROMA, 21 DIC – Lazio batte Lecce 2-1 in un anticipo della 17/a giornata della Serie A. In gol per gli ospiti Castellanos su rigore (48′) e Marusic (87′). Pugliesi a segno con Morente (50′).

