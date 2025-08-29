agenzia
Serie A: Lecce-Milan 0-2
Apre Loftus-Cheek, chiude Pulisic
LECCE, 29 AGO – Lecce – Milan 0-2 (0-0). Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (18′ st Berisha), Ramadani (37′ st Helgason), Coulibaly; Pierotti (18′ st Sottil), Camarda (1′ st Stulic), Morente (37′ st N’Dri). (1 Fruchtl, 32 Samooja, 21 Kouassi, 13 Perez, 5 Siebert, 3 Ndaba, 6 Sala, 93 Maleh, 19 Banda). All.: Di Francesco. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (31′ st Ricci), Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers (31′ st Pulisic), Gimenez (43′ st Balentien). (1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 21 Chukwueze). All.: Allegri. Arbitro: Marinelli di Tivoli. Reti: nel st 21′ Loftus-Cheek, 41′ Pulisic Angoli: 5 a 4 per il Milan. Recupero: 4′ e 5′. Ammoniti: Gaspar per gioco falloso. Note: Spettatori 28.227 (22.179 abbonati) per un incasso totale di 719.498 euro.