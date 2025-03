Serie A: Lecce-Milan 2-3

agenzia

Rossoneri ribaltano il match,decide nel finale il gol di Pulisic

ROMA, 08 MAR – Milan batte Lecce 3-2 in un anticipo della 28/a giornata della Serie A. l rossoneri partono forte al Via del Mare e segna con Gimenez ma il gol è annullato per fuorigioco. La risposta del Lecce porta al vantaggio di Krstovic. Al 15′ altro gol annullato per fuorigioco ai rossoneri, questa volta a Gabbia. A inizio ripresa Gimenez colpisce il palo mentre Krstovic raddoppia. Gallo (autogol) la riapre e Pulisic fa 2-2 su rigore. A 10′ dal termine segna ancora Pulisic.

