Serie A: Lecce-Udinese 0-2

agenzia

Contro l'ex Gotti, i friulani trovano 3 punti per la salvezza

LECCE, 13 MAG – Alla fine sono proprio le motivazioni che fanno la differenza in una gara. Fabio Cannavaro sbanca Lecce per 2-0 con la sua Udinese, grazie a Lucca e Samardzic, trova il primo successo in serie A e dà una spallata, forse decisiva, per la classifica. I friulani trovano al Via del Mare tre punti fondamentali per la corsa salvezza. A due giornate dal termine della stagione i friulani si portano a quota 33, al momento fuori dalla zona retrocessione: le gare contro Empoli (in casa) e Frosinone (in trasferta) diventeranno il crocevia per la permanenza in A. Il Lecce dell’ex Gotti, salvo già sabato sera dopo la sconfitta del Cagliari, non ha mai creato pericoli nell’area avversaria. Buona la partenza dei salentini ma poi gli ospiti mettono in campo una grinta maggiore, logica conseguenza dell’attuale posizione di classifica. I giallorossi si avviano a chiedere senza affanni una stagione che li vedrà ai nastri di partenza della prossima serie A, l’Udinese si allontana dal baratro e, forse, intravede la luce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA