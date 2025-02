Serie A: l’Udinese batte 3-0 l’Empoli, 0-0 tra Monza e Lecce

agenzia

Altro ko per i toscani, brianzoli sempre più ultimi

ROMA, 16 FEB – L’Udinese batte 3-0 l’Empoli mentre finisce 0-0 la sfida tra il Monza ultimo in classifica e il Lecce. In Friuli, è Ekkelenkamp a indirizzare la partita con una doppietta, prima della terza rete di Thauvin, con la squadra di Kosta Runjaic che si mantiene al decimo posto, mentre i toscani al terzo ko di fila sono in piena lotta per evitare la retrocessione. A Monza la squadra di casa non riesce a trovare la vittoria e con 14 punti si trovano ora a -7 dalla zona salvezza, mentre i pugliesi sono a quota 25 con Cagliari e Como.

