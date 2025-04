Serie A: Milan-Atalanta 0-1, la Dea riprende a correre

agenzia

Un gol di Ederson piega i rossoneri, al decimo ko in campionato

MILANO, 20 APR – L’Atalanta ha sconfitto il Milan a San Siro nel posticipo domenicale della 33/a giornata. Un gol di Ederson al 17′ st ha permesso alla Dea di bissare la vittoria sul Bologna e mantenere il terzo posto, senza perdere ancora colpi nella serrata corsa alla Champions. I rossoneri, alla decima sconfitta in campionato, hanno ormai come obiettivo solo la Coppa Italia, unico possibile accesso all’Europa. I milanesi hanno subito la rete nel loro momento migliore, pagando ancora una volta uno scarso equilibrio in copertura, e anche i cambi azzeccati di Gasperini, mentre i tifosi hanno ricominciato a contestare la proprietà.

