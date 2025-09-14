Serie A: Milan-Bologna 1-0

agenzia

Primo gol di Modric in rossonero, espulso Allegri

ROMA, 14 SET – La sfida di San Siro tra MIlan e Bologna (1-0) chiude la domenica di Serie A. La prima occasione è per Gimenez, para Skorupski, poi Estupiñán e Gimenez colpiscono il palo. A inizio ripresa guai fisici per Maignan che è costretto a uscire, ma all’ora di gioco Modric sigla l’1-0, per il suo primo gol in Serie A. Espulso Allegri dopo un rigore cancellato ai rossoneri.

