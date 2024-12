Serie A: Napoli-Lazio 0-1

agenzia

Gol di Isaksen decide la sfida. Kvara e soci cedono il primato

ROMA, 08 DIC – La Lazio replica il successo di Coppa Italia contro il Napoili, questa volta in campionato e al ‘Maradona’, dove vince per 1-0 con gol di Isaksenm al 33′ st. Così la squadra di Antonio Cointe perde il primato a beneficio dell’Atalanta, in testa con 34 punti contro i 32 degli azzurri. La Lazio sale a quota 31 alla pari con Inter e Fiorentina, rispetto alle quali ha una partita in più.

