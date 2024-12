Serie A: Napoli-Lazio, vietata vendita biglietti ai laziali

agenzia

Decisione del prefetto per il pericolo di gravi turbative

NAPOLI, 02 DIC – Divieto di vendita dei biglietti ai laziali per la partita Napoli-Lazio, che si giocherà domenica prossima, 8 dicembre, al Maradona: lo ha deciso il prefetto di Napoli, Michele di Bari. In particolare, di Bari ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Regione Lazio ad eccezione dei sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione con il Napoli (ai quali sarà precluso l’acquisto per il settore ospiti). Ha disposto, inoltre, la vendita dei tagliandi per i tifosi della Lazio, residenti in regioni diverse dal Lazio, esclusivamente per il settore ospiti e limitatamente ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione con la Lazio. Il provvedimento, si legge in una nota, è stato adottato, “su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, il 27 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

