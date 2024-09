Serie A: Napoli-Parma 2-1

agenzia

Espulso portiere ospiti, fra i pali va terzino. Poi Lukaku segna

NAPOLI, 31 AGO – Romanzesca vittoria per 2-1 del Napoli che sorpassa il Parma nel recupero della partita, sfruttando l’inferiorità numerica degli avversari rimasti senza portiere per l’espulsione di Suzuki per doppia ammonizione e con un difensore, Delprato, costretto ad arrangiarsi tra i pali. Tra gli azzurri debutta Lukaku che è subito decisivo. L’attaccante belga segna il gol del pareggio (quello della vittoria porta la firma di Anguissa) e soprattutto dà peso al reparto offensivo apparso in precedenza troppo leggero e poco ispirato. Per il Parma aveva segnato, nel primo tempo, Bonny su rigore.

