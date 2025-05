Serie A: Napoli scudetto a un passo, la Juve vede la Champions

agenzia

Partenopei a +1 sull'Inter, salvezza tutto ancora da decidere

ROMA, 18 MAG – Il Napoli è a un passo dallo scudetto, al termine di una penultima giornata ad altissima tensione. La squadra di Conte ha pareggiato senza reti a Parma, l’Inter ha fatto altrettanto, ma per 2-2 con la Lazio, così tutto rimane come prima in vetta, ovvero con Lukaku e soci che hanno un punto di vantaggio sui rivali e giocheranno per lo scudetto nell’ultimo turno in casa contro il Cagliari, che proprio oggi ha guadagnato la salvezza travolgendo il Venezia. Vittorie importanti in coda anche per Empoli e Lecce, mentre per la corsa Champions la Juventus difende il quarto posto battendo l’Udinese 2-0. Risultati della 37/a giornata: a Genova: Genoa-Atalanta 2-3 (ieri) a Cagliari: Cagliari-Venezia 3-0 a Firenze: Fiorentina-Bologna 3-2 a Milano: Inter-Lazio 2-2 a Torino: Juventus-Udinese 2-0 a Lecce: Lecce-Torino 1-0 a Monza: Monza-Empoli 1-3 a Parma: Parma-Napoli 0-0 a Roma: Roma-Milan 3-1 a Verona: Verona-Como 1-1.

