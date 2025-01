Serie A: recuperi 19/a giornata, il Milan cerca riscatto a Como

agenzia

Sfida equilibrata a Bergamo tra l'Atalanta e la Juventus

ROMA, 13 GEN – Si giocheranno domani due recuperi della 19/a giornata di Serie A, che vedono il Milan alle prese con il derby lombardo in casa del Como e la sfida tra Atalanta e Juventus. Gli esperti Sisal non hanno dubbi sul successo dei rossoneri, favoriti a 1,90, si sale a 4,00 per il successo della squadra di Fabregas mentre il pareggio si gioca a 3,60. Match in bilico, invece, quello di Bergamo, dove comunque gli uomini di Gasperini sono dati a 2,10, il blitz bianconero è a 3,75 con il pareggio a 3,25. I due tecnici dovrebbero recuperare Retegui e Vlahovic, e sono proprio loro i due principali indiziati al gol, rispettivamente a 2,75 e 3,25.

