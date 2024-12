Serie A: Roma-Atalanta 0-2

agenzia

Gol di De Roon e Zaniolo nel st, lombardi in scia al Napoli

ROMA, 02 DIC – L’Atalanta batte 2-0 la Roma all’Olimpico nel posticipo della 14/a giornata, allungando a otto la serie di vittorie consecutive in campionato e rimanendo a -1 dal Napoli capolista. Sono ora quattro, invece, le sconfitte di fila dei giallorossi, fermi a quota 13 punti. La Roma parte bene e si affaccia bene in zona Carnesecchi, poi i nerazzurri aumentano la pressione senza però minacciare Svilar. A inizio ripresa, Dybala lancia Dovbyk in area ma Carnesecchi para, quindi la gara resta senza lampi fino ai primi cambi e al 24′ l’Atalanta passa: tiro di De Roon che diventa imparabile per una deviazione di Celik. La Roma fatica a reagire e soffre nel finale, subendo al 44′ il secondo gol dall’ex Zaniolo, fischiatissimo.

