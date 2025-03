Serie A: Roma-Como 2-1

agenzia

Ospiti avanti con Da Cunha, poi segnano Saelemakers e Dovbyk

ROMA, 02 MAR – Una vittoria ottenuta soffrendo fino all’ultimo secondo, perché evidentemente alla Roma il Como di Cesc Fabregas risulta comunque indigesto (aveva ragione Ranieri a temere di prendersi “un mal di denti”), e se Kempf non fosse stata espulso chissà come sarebbe andata a finire. Intanto Claudio Ranieri (decisivi i cambi che ha effettuato nel secondo tempo) e i suoi collezionano l’11/o risultato utile consecutivo (27 punti nelle ultime 11 gare di campionato) e attendono lo scontro di giovedì prossimo in Europa League con l’Athletic Bilbao, impegno niente affatto agevole. All’Olimpico finisce 2-1, con rete degli ospiti, di Da Cunha, nel primo tempo, e dei subentrati Saelemaekers e Dovbyk nella ripresa.

