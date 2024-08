Serie A: Roma-Empoli 1-2

agenzia

Le reti di Gyasi e Colombo (su rigore) rovinano festa a Dybala

ROMA, 25 AGO – Niente lieto fine per la Roma. Colpa dell’Empoli che sorprende i giallorossi prima con Gyasi e poi con Colombo dal dischetto, rendendo inutile la rete di Shomurodov ma soprattutto rovinando la serata di Paulo Dybala, acclamato dal pubblico dopo il no all’offerta araba e costretto ad assaggiare l’amaro sapore della sconfitta nella partita forse più importante della sua storia nella Capitale. Prima del match premiato Leandro Paredes per la vittoria in Coppa America, ma l’argentino protagonista è un altro. Numero 21 sulle spalle, è Dybala a toccare il primo pallone del match, mentre alle sue spalle lo striscione “Corazon, alma y vida. Gracias Paulo”. testimonia lo stato d’animo di tutti i tifosi. L’Empoli gioca meglio, trovando spazio tra le linee giallorosse e alla fine, nonostante il forcing giallorosso, vince all’Olimpico per 2-1.

