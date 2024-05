Serie A: Roma-Juve intreccio Champions

agenzia

La Lazio a Monza per l'ultimo assalto all'Europa

ROMA, 03 MAG – Roma-Juventus di domenica prossima è il match clou della 35/a giornata di campionato, con i giallorossi vogliosi di cancellare la delusione per la sconfitta in Europa League e i bianconeri decisi a chiudere il discorso Champions in casa della rivale. Gli esperti Sisal vedono i bianconeri leggermente favoriti a 2,70 contro il 2,80 dei capitolini mentre si sale fino a 3,00 per il pareggio. Tantissimi i protagonisti che vorranno mettere la firma sul match: Dusan Vlahovic, in gol a 2,75, e Federico Chiesa, a 4,50, proveranno a spingere la Juve; la coppia Romelu Lukaku, a 3,00, e il grandissimo ex Paulo Dybala, a 3,50, cercano di far volare la Roma. C’è un bel match anche all’U-Power con il Monza che riceve la Lazio, che ha la fiducia dei quotisti essendo data vincente a 1,85 rispetto al 4,25 dei padroni di casa mentre il pareggio è in quota a 3,40.

