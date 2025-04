Serie A: Roma-Juve sfida con vista Champions League

agenzia

La 31/a giornata ricca di scontri diretti per l'Europa

ROMA, 04 APR – La 31/a giornata di Serie A propone tanti scontri diretti, specie nella parte alta della classifica. Il primo di questi va in scena all’Olimpico tra Roma e Juventus, con gli esperti di Sisal che favoriscono i giallorossi a 2,50. Si sale a 3,00 per il successo bianconero e stessa quota per il pari. Gara ricca di spunti specie in attacco, con Dovbyk che va a caccia del terzo gol consecutivo, dato a 2,50, e Vlahovic che con appena tre reti messe a segno in 21 partite cerca di riscattarsi nell’ultima parte della stagione, il suo sigillo è a 2,75. Altra partita chiave in ottica Europa è Atalanta-Lazio, la Dea è reduce da due sconfitte consecutive e in casa non vince da 5 gare, anche i biancocelesti vivono un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime sei di campionato. Il pronostico dice Atalanta, vincente a 1,70, il blitz della squadra di Baroni al Gewiss Stadium è a 4,50, il segno X vale 3,75. La squadra di Gasperini in casa non segna da 3 giornate, digiuno che dovrebbe interrompersi con la Lazio visto che la rete nerazzurra è a un rasoterra 1,12, ma saranno entrambe le squadre a trovare la via della rete, con il Gol a 1,72. L’Inter prova la volata scudetto a Parma, per i nerazzurri la vittoria sembra una formalità, a 1,48 contro il 6,50 dei gialloblù. Il Milan invece, ospita una Fiorentina in formissima dopo le vittorie con Juve e Atalanta: i rossoneri sono avanti nel pronostico, a 1,90, il terzo successo consecutivo dei viola con una big è a 4,00, il pareggio vale 3,60. SA chiudere, Bologna-Napoli, la squadra di Italiano vince da cinque partite e continua a stupire, al quarto posto e con la finale di Coppa Italia in tasca. Gli azzurri non mollano la presa scudetto e sono rimasti imbattuti in nove delle ultime 10 gare. Per gli esperti di Sisal il match si gioca sul filo, leggermente avanti gli uomini di Conte, a 2,60, di poco indietro i rossoblù, a 2,90, il pareggio è proposto a 3,00.

