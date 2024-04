Serie A: Salernitana-Fiorentina 0-2

agenzia

Scontri prima della partita, dieci feriti tra forze dell'ordine

SALERNO, 21 APR – La Salernitana cade anche contro la Fiorentina (finisce 0-2 per i viola) ed è sempre più vicina al ritorno in serie B. Soltanto la matematica – che potrebbe arrivare già nel prossimo turno – tiene ancora in vita le speranze dei campani. I viola, invece, nonostante le assenze, grazie ai gol nella ripresa di Kouamé e Ikoné, riescono a conquistare tre punti importanti per avvicinare le zone europee. Ma il match è stato ‘macchiato’ dai violenti scontri avvenuti allo stadio Arechi nel pre-gara: un gruppo di tifosi campani, secondo una prima ricostruzione, ha provato a forzare il cordone di polizia per arrivare al contatto con i sostenitori toscani. Le forze dell’ordine hanno dovuto effettuare diverse cariche di alleggerimento per disperdere i facinorosi, riportando dieci feriti (7 medicati sul posto e 3 in ospedale).

