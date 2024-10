Serie A: scudetto e capocannoniere, quanti contendenti

agenzia

Napoli e Juve insidie per l'Inter, Vlahovic e Lukaku per Lautaro

ROMA, 07 OTT – La Serie A, ferma per gli impegni della nazionale, ha una classifica corta come da tempo non accadeva ma già si cominciano a delineare gli indirizzi. L’Inter è seconda ma per gli esperti Sisal resta favorita nella corsa allo scudetto, a 1,80. Alle sue spalle il Napoli di Antonio Conte, con un successo azzurro che si gioca a 3,50, meglio rispetto alla Juventus, data a 5,00. Il resto del gruppo appare, al momento, più lontano: il Milan, a 12, e l’Atalanta, data a 33, mentre Lazio e Roma pagherebbero 66. Lo scettro per il trono dei bomber vede Dusan Vlahovic come punto di riferimento. Il numero 9 della Juve sarà capocannoniere con quota 4,00, ma secondo gli esperti Sisal avrà tanti contendenti: Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e della Nazionale, sogna il titolo individuale a 5,00 ed è appaiato in quota a Romelu Lukaku, mentre la coppia nerazzurra Lautaro Martinez e Marcus Thuram si gioca a 6,00. Artem Dovbyk sogna di essere l’underdog in questa lotta, un suo trionfo pagherebbe 12 volte la posta.

