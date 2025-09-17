Serie A: Sozza arbitrerà il derby di Roma, Doveri per il Milan

agenzia

Verona-Juve a Rapuano, Napoli-Pisa a Crezzini

ROMA, 17 SET – Sarà l’arbitro Sozza di Seregno ad arbitrare Lazio-Roma, uno dei match clou della quarta giornata di serie A, in programma domenica 21 settembre alle 12:30. Quanto alle due capolista, la Juve giocherà sabato a Verona, con la direzione di Rapuano, mentre il Napoli scenderà in campo lunedì al Maradona contro il Pisa e l’arbitro sarà Crezzini. Per il Milan, in trasferta sabato sera a Udine, è stato designato Doveri mentre per Inter-Sassuolo di domenica ci sarà in campo Marinelli.

