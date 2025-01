Serie A: squalificati Baroni, Palladino e sette giocatori

agenzia

Allenatori di Lazio e Fiorentina entrambi espulsi domenica

ROMA, 28 GEN – Sono sette i giocatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di serie A in relazione agli incontri della 22/a giornata di campionato. L’unico sanzionato dopo un’espulsione, per doppia ammonizione, è Yacine Adli, della Fiorentina, mentre erano diffidati tutti gli altri: Enrico Delprato (Parma), che in quanto capitano dovrà pagare anche 1500 euro di multa, Alessandro Bianco (Monza), Youssouf Fofana (Milan), Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella (Empoli) e Jesper Karlstrom (Udinese). Non potranno essere in panchina nel prossimo turno gli allenatori di Lazio e Fiorentina, Marco Baroni e Raffaele Palladino, espulsi entrambi per doppia ammonizione nel finale della partita all’Olimpico. Il Napoli dovrà pagare ventimila euro “per avere suoi sostenitori indirizzato più volte un fascio di luce-laser in direzione dei calciatori della squadra avversaria e del Quarto Ufficiale e per aver lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”. Seimila euro di ammenda al Torino “per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del del secondo tempo di circa tre minuti”. Sanzionate anche la Juventus (5mila) “per coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, il Verona e il Lecce (3mila) per lancio di petardi o fumogeni in campo.

