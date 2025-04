Serie A: Udinese-Bologna 0-0

agenzia

Traverse di Davis e Orsolini, i rossoblù perdono il quarto posto

UDINE, 28 APR – Udinese e Bologna hanno pareggiato 0-0 in un posticipo della 34/a giornata di campionato. Un pareggio che frena la corsa ad un posto in Champions League per i rossoblù, che dopo la vittoria sull’Inter scivolano al quinto posto e sono superati di un punto dalla Juventus, loro prossima avversaria. Ma potrebbe passare loro avanti anche la Lazio, che giocherà alle 20.45 col Parma. I friulani, già salvi, fermano la recente emorragia di sconfitte. Da segnalare tra le varie occasioni, le traverse nel primo tempo del bianconero Davis e nel secondo di Orsolini.

