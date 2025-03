Serie A: Venezia-Bologna 0-1

agenzia

Quinto successo consecutivo per i rossoblù, decisivo Orsolini

ROMA, 29 MAR – Il Bologna si porta a quota 56 punti in classifica e, momentaneamente a -2 dall’Atalanta terza in graduatoria e a +4 sulla Juventus, grazie al successo per 1-0 sul campo del Venezia. La squadra di Di Francesco si conferma troppo poco concreta in avanti per poter impensierire gli uomini di Vincenzo Italiano. A decidere la sfida è un gol di Orsolini al 4′ della ripresa, che regala al Bologna il quinto successo consecutivo in campionato. Il Venezia torna a perdere dopo 4 pareggi di seguito e rimane penultimo in classifica.

