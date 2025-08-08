Serie A Women’s Cup: il 22 agosto parte la prima edizione

agenzia

Competizione sarà trasmessa da Sky, finale su Rai2

ROMA, 08 AGO – Il calcio femminile continua a crescere. Venerdì 22 agosto, infatti, debutterà la Serie A Women’s Cup, a cui partecipano i 12 club della Serie A Women, e che sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Si parte venerdì 22 alle 20.30 con il match del ‘Tardini’ tra Parma e Juve mentre nei prossimi giorni sarà ufficializzato il programma delle restanti due giornate della fase a gironi. “Gli accordi con Sky e Rai testimoniano l’interesse dei broadcaster per una competizione nuova ma già affascinante – le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Stiamo vivendo un’estate di emozioni meravigliose grazie alle azzurre, che ritroveremo in campo da insieme a tante straniere che hanno partecipato all’Europeo e tesserate con i nostri club. Sono convinta che la stagione alle porte saprà rappresentare un elemento di continuità con il grande entusiasmo che si è generato intorno alla Nazionale”,

