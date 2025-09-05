Serie B: a Coda il premio Gentleman dedicato a Morosini

agenzia

L'attaccante della Samp lo riceverà il 10 settembre a Milano

ROMA, 05 SET – Il premio ‘Gentleman Lega Serie B’ per la stagione 2024/25 e dedicato a Piermario Morosini è stato assegnato all’attaccante Massimo Coda, “esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo”. Il riconoscimento al giocatore della Sampdoria verrà consegnato in occasione della 30/a edizione del premio Gentleman Fair Play che si terrà il 10 settembre a Milano. Con 136 reti, Cosa detiene il record come marcatore di sempre nel campionato di Serie B, strappato con il gol a Bolzano di domenica scorsa a Stefan Schwoch, fermo a quota 135. Un record, quello di Coda, così suddiviso: 31 reti con la Salernitana, 28 Benevento, 42 Lecce, 10 Genoa, 16 Cremonese e nove con la Sampdoria. ‘Con questo premio intendiamo onorare il ricordo di Morosini, un esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni”, sottolinea il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin.

