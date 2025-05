Serie B: Brescia penalizzato,retrocede in C e Samp a playout

agenzia

Arriva la decisione del tribunale federale in attesa di appello

ROMA, 29 MAG – Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/26 per la violazione di natura amministrativa. Con la penalità di quattro punti nella stagione in corso il Brescia, in attesa dell’appello, sarebbe retrocesso in Serie C, con la Sampdoria al playout contro la Salernitana. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino.

