Serie B: Cittadella esonera l’allenatore, prima volta dal 1996

agenzia

Via Gorini, l'ultimo tecnico cacciato quasi 30 anni fa

ROMA, 11 OTT – Per la prima volta dalla stagione calcistica 1995-’96 il Cittadella, squadra attualmente al terzultimo posto della Serie B, ha esonerato l’allenatore a campionato in corso. Infatti il club veneto ha reso noto di aver deciso di separarsi dal tecnico Edoardo Gorini. Questa la nota della società: “L’AS Cittadella comunica di aver sollevato Edoardo Gorini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Il club granata desidera ringraziare mister Gorini per la serietà, la professionalità e la passione dimostrare nel lavoro svolto in queste stagioni alla guida del Cittadella”. Per ora la squadra sarà guidata ‘ad interim’ da Roberto Musso, successivamente verrà comunicato il nome del nuovo allenatore. L’unico precedente esonero in casa del Cittadella risale al marzo del 1996, quando i granata giocavano nell’allora Serie C/2 e Dino D’Alessi subentrò a Gesualdo Albanese.

