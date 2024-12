Serie B: Cosenza-Frosinone su Dazn in modalità gratuita

agenzia

Il match è in programma domani alle 17:15

ROMA, 06 DIC – La sfida di Serie B tra Cosenza e Frosinone domani alle 17:15 allo stadio San Vito-Luigi Marulla sarà visibile in diretta e gratuitamente su Dazn. Il match metterà a confronto due squadre alla ricerca di una svolta: i padroni di casa, guidati da Massimiliano Alvini, cercheranno di interrompere una serie negativa che dura da quasi un mese; gli ospiti, invece, forti del successo contro il Cesena e del nuovo corso sotto la guida di Leandro Greco, proveranno a conquistare i tre punti per lasciare la zona play out. I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Disponibile tutta su Dazn, per seguire la Serie B basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile fino all’8 di dicembre a prezzi scontat. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, Laliga Ea Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la Uefa Women’s Champions League.

