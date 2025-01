Serie B: i playoff si disputeranno dal 15 maggio all’1 giugno

agenzia

Date definite dall'assemblea di Lega, playout il 17 e 22 maggio

ROMA, 21 GEN – L’assemblea della Lega B, riunitasi a Milano con tutte le società presenti, ha deliberato le date dei playoff, al via giovedì 15 maggio, e del playout, da sabato 18 maggio, del campionato cadetto. Queste le date dei playoff: turno preliminare (gara unica) giovedì 15 maggio (6a vs 7a) venerdì 16 maggio (5a vs 8a) semifinali (andata e ritorno) lunedì 19 maggio (6a o 7a vs 3a) martedì 20 maggio (5a o 8a vs 4a) venerdì 23 maggio(3a vs 6a o 7a) sabato 24 maggio (4a vs 5a o 8a) finale (andata e ritorno) giovedì 29 maggio domenica 1 giugno 2025 Queste le date del playout (andata e ritorno) sabato 17 maggio (17a vs 16a) giovedì 22 maggio (16a vs 17a).

