Serie B: il derby Reggiana-Sassuolo in chiaro

agenzia

Il match di domani alle 20:30 visibile su Dazn

ROMA, 28 NOV – Con il fischio d’inizio della partita Reggiana-Sassuolo, in programma domani alle 20:30 al Mapei Stadium, prenderà il via la 15/a giornata di Serie Bkt 2024/25. Il derby emiliano, che promette scintille, sarà disponibile su Dazn anche in modalità gratuita. Guidato dall’ex terzino Fabio Grosso, il Sassuolo leader della classifica, cercherà di consolidare la posizione. I ragazzi di Viali, invece, tenteranno di arrestarne la corsa per una fuga dalla zona play out. I tifosi non abbonati a Dazn potranno seguire la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA