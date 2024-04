Serie B, il Palermo esonera l’allenatore Eugenio Corini: fatale la sconfitta a Pisa

CALCIO

Si va verso la sostituzione con l’ex tecnico del Bari Michele Mignani, cacciato in questa stagione a inizio ottobre dal club pugliese

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo calcio. Il tecnico ha ricevuto da pochi minuti la notizia dalla proprietà del club rosanero del suo esonero. Corini ha radunato giocatori e staff al centro sportivo di Torretta per salutare il suo gruppo di lavoro. L’esonero sarà comunicato ufficialmente dal club rosanero a stampa e tifosi nelle prossime ore.

Fatale per Corini è stata la sconfitta per 4-3 sul campo del Pisa nella 31esima giornata del campionato di Serie B. I rosanero avanti di due gol con Brunori e Lund si sono fatti rimontare, poi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Gomes, sono tornati in vantaggio ancora con Brunori, ma negli ultimi minuti sono crollati subendo prima il gol del pari e poi quello del ko per effetto della doppietta di Matteo Tramoni.