Serie B: l’assemblea rinvia al 13 maggio la 34/a giornata

Per questo, le date di playoff e playout saranno riprogrammate

ROMA, 21 APR – L’assemblea della Lega Serie B, convocata con carattere d’urgenza per deliberare la data di recupero della 34/a giornata di campionato, ha deliberato “a larghissima maggioranza” di farla disputare martedì 13 maggio. Lo rende noto la Lega serie B, sottolineando che la decisione, anticipata dall’ANSA, è stata presa “alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni” e “avallando la proposta del Consiglio direttivo, che si era riunito alle 15 valutando tutte le opzioni”. Nel comunicato, si annuncia poi che sono state confermate tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35/a giornata che si disputerà venerdì 25 aprile, e che in base “a questa scelta le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34/a giornata”.

