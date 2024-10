Serie B: l’Emilia Romagna accoglie il Bkt Tour

agenzia

Iniziative speciali per Reggiana, Cesena, Modena e Sassuolo

ROMA, 18 OTT – Domenica prossima, 20 ottobre, prenderà via il BKT Tour, progetto promosso dal title sponsor della serie B, che unisce calcio, territorio e giocatori storici attraverso una serie di iniziative a Reggio Emilia, Cesena, Modena e ancora a Reggio per il Sassuolo. La prima tappa in Emilia Romagna vedrà protagonista la Reggiana in occasione del match casalingo contro il Frosinone e, in particolare, Giuseppe Alessi, ex calciatore granata, per un incontro con i tifosi e gli appassionati. BKT ha deciso di dedicare le sue iniziative alla regione che quest’anno vanta quattro club nel campionato, proseguendo poi negli stadi di Cesena (sabato 26 ottobre, per Cesena-Brescia), Modena (martedì 29 ottobre, Modena-Cremonese) e ancora Reggio Emilia (domenica 3 novembre, Sassuolo-Mantova). Per ogni città e squadra, sarà invitato un calciatore che si è contraddistinto per attaccamento ai colori e dopo Alessi sarà la volta di Dario Hubner, Pablo Granoche e un altro calciatore storico del Sassuolo, che saranno a disposizione per una sessione di autografi e di incontro con i tifosi. Le iniziative di BKT, realizzate in collaborazione con la Lega serie B e Havas Play, prevedono poi ai tornelli di ingresso dello stadio la consegna di migliaia di gadget e all’intervallo del match la “BKT football truck challenge” che coinvolgerà due tifosi in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato porta-pallone ufficiale della Serie B.

