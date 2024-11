Serie B: Mantova-Cremonese in modalità gratuita su Dazn

agenzia

Anche i non abbonati potranno seguire il match di sabato

ROMA, 07 NOV – Il derby lombardo tra Mantova e Cremonese, valido per la 13/a giornata del campionato di Serie B e in programma sabato prossimo alle 17.15 allo stadio ‘Martelli’, sarà visibile su Dazn anche modalità gratuita. I tifosi non abbonati potranno seguire la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente.

