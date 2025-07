Serie B: pallone ufficiale sarà il Kombat Ball Serie Bkt 2025/26

agenzia

Sarà presentato in occasione della presentazione dei calerndari

ROMA, 08 LUG – Nuovo pallone ufficiale per la Serie B. Per la nona stagione consecutiva, il design del pallone è firmato da Kappa, brand del panorama sportivo e partner consolidato della Lega Serie B. Caratteristiche e dettagli del Kombat Ball Serie Bkt 2025/2026 saranno presentati in occasione del sorteggio del calendario di Serie B a Mantova. La data deve ancora essere stabilita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA