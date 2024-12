Serie B: Pisa-Sassuolo 3-1

agenzia

La capolista cade all'Arena Garibaldi, doppietta di Tramoni

ROMA, 26 DIC – Il Pisa ha battuto il Sassuolo 3-1 (2-0) all’Arena Garibaldi nel primo incontro della 19/a giornata del campionato di B, il ‘boxing day’ ormai tradizione a Santo Stefano per la serie cadetta. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 24′ Tramoni, raddoppiando al 33′ con Toure. Nella ripresa, ancora in gol Tramoni al 16′, mentre al 25′ Pierini ha realizzato l’unica rete della capolista, alla seconda sconfitta stagionale. Il Pisa è secondo con tre punti di distacco dagli emiliani.

