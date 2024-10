Serie B: Samp-Juve Stabia a porte chiuse ma gratis in tv

agenzia

Primo match dell'ottava giornata domani visibile su Dazn

ROMA, 03 OTT – L’ottava giornata del campionato di serie B si apre con il match Sampdoria-Juve Stabia, domani alle 20.30. I blucerchiati di Sottil cercheranno la terza vittoria consecutiva dopo quelle conquistate contro Modena e Südtirol ma alla ricerca dei tre punti è anche la squadra allenata da Pagliuca, che nello scorso turno ha battuto il Pisa 2-0. La partita si disputerà a porte chiuse, come disposto dal prefetto di Genova, a causa degli scontri tra tifosi di Samp e Genoa avvenuti nel derby di Coppa Italia la scorsa settimana. Il match potrà essere seguito in tv anche da chi non è abbonato a Dazn, che ha deciso di trasmetterlo anche in modalità gratuita. Come informa la piattaforma, bisognerà registrarsi con e-mail, nome e cognome sul sito dazn.com/home, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili.

