Serie B: sei giocatori squalificati

agenzia

Tutti fermi per una giornata

ROMA, 23 APR – Il giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, ha squalificato sei giocatori in relazione alle partite della 34/a giornata di campionato. Staranno fermi per un turno Vedran Celjak, unico espulso, e Franco Lepore (Lecco) Dennis Johnsen (Cremonese), Mateusz Praszelik e Idriz Voca (Cosenza) e Alessandro Riccio (Modena). E’ stato squalificato per una giornata anche un dirigente del Bari, il ds Ciro Polito, per “avere assunto un atteggiamento provocatorio verso i componenti della panchina della squadra avversaria”. Per le ammende a società, tremila euro allo Spezia e allo Spezia, duemila all’Ascoli, 1.500 al Bari e mille al Catanzaro per lancio di oggetti in campo.

