Serie B: squalificati due giocatori e tecnico della Juve Stabia

agenzia

Due giornate a Biasci del Catanzaro, una allo stabiese Andreoni

ROMA, 26 MAG – Il giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, ha squalificato due giocatori, entrambi espulsi nel corso delle semifinali di ritorno dei playoff promozione. Tommaso Biasci, del Catanzaro, dovrà stare fermo per due giornate “per aver colpito un avversario con una manata all’addome”, mentre Cristian Andreoni, della Juve Stabia “per intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Una giornata di stop è stata inflitta al tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, espulso “per avere assunto reiteratamente un atteggiamento irridente nei confronti dell’arbitro”. La stessa società campana dovrà pagare una multa di cinquemila euro “per avere suoi sostenitori lanciato due fumogeni sul terreno di gioco che costringevano l’arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi”. La Cremonese pagherà tremila euro per “lancio di un fumogeno e di una bottiglietta di plastica in campo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA